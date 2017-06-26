Аэропорт «Емельяново» ищет арендаторов для работы в новом терминале

«Емельяново» объявил запрос предложений по аренде коммерческих площадей — торговых точек, точек общественного питания и магазина беспошлинной торговли Duty Free — в новом пассажирском терминале. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Предложения по различным направлениям сотрудничества принимаются до августа 2017 года.

В новом терминале запланировано более 5 тыс. кв.м. коммерческих площадей под детские и развлекательные площадки, зоны отдыха, залы повышенной комфортности, новый формат торговых точек, комфортные зоны общественного питания.

В запросе предложений могут принимать участие любые коммерческие организации, в том числе индивидуальные предприниматели. Срок приема заявок, условия проведения запроса предложений, а также основные требования к участникам размещены на официальном сайте аэропорта.

Напомним, что срок сдачи в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса размером более 58 тыс кв. м. приходится на декабрь 2017 года. Терминал будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн. пассажиров в год.

«Мы работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем в новом терминале, помимо традиционных сувенирных киосков, появились шоу-румы одежды и электротехники, маникюрные салоны и мини-кинотеатр, развлекательная площадка с интерактивными автоматами для взрослых и детей», — отмечает генеральный директор международного аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер.

Сегодня в действующих терминалах «Емельяново» работает более 30 торговых точек, предлагающие пассажирам товары различной направленности — сувениры, сибирские деликатесы, товары в дорогу, игрушки и кондитерские изделия, а также 9 точек общественного питания разных форматов от кофе-точки до кафе-ресторана.