Умер бывший ректор КГТУ Сергей Подлесный

В Красноярске скончался бывший ректор государственного технического университета Сергей Подлесный. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского федерального университета.

Сергей Антонович родился 10 января 1942 года в Красноярске. Окончил среднюю школу №33 (ныне — гимназия № 2) с золотой медалью, после чего поступил в Красноярский педагогический институт. В марте 1961 года перевёлся в политехнический институт, который окончил с отличием в 1965 году по специальности «Конструирование и технология производства радиоаппаратуры».

После получения диплома Подлесный поступил в аспирантуру Красноярского политехнического института, где защитил кандидатскую диссертацию. Впоследствии он прошел путь от инженера кафедры вычислительной техники до первого проректора. В 1996 году Подлесный стал ректором Красноярского государственного технического университета и занимал эту должность до 2006 года.

После слияния КГТУ и ряда других институтов в Сибирский федеральный университет Сергей Антонович занял пост проректора по магистратуре новообразованного вуза, на котором проработал до 2011 года. До последнего времени Подлесный являлся советником ректора СФУ.

«Как яркая одаренная личность он отличался глубокой эрудицией, широтой взглядов, интеллигентностью, душевной щедростью. Его творческий потенциал и разносторонность проявились также в серьёзных увлечениях классической музыкой, театром, литературой. Он воспитал плеяду учеников и последователей, успешно воплощающих его научные планы и развивающих заложенные им традиции», — говорится в сообщении пресс-службы СФУ.

Гражданская панихида пройдет 27 июня в 11:45 часов в здании Политехнического института СФУ (ул. Киренского, 26а).

Фото: пресс-служба СФУ