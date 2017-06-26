Если проехать по доступным районам Красноярского края на автомобиле, можно сделать забавную фотоподборку с указателями. В регионе настолько много поселков и деревень, что о некоторых из них никто даже и не слышал. Sibnovosti.ru предлагают читателям проверить свою логику и угадать, где находятся населенные пункты с самыми «дерзкими» названиями, а также выяснить, кто дал им такие «имена»?
Тест: насколько хорошо вы знаете топонимы Красноярского края?
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Красноярск15:28 26 Июня 2017 версия для печати
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