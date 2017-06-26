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В красноярских ларьках начали продавать мороженое «Хохол»

Главная Общество
Красноярск
15:47 26 Июня 2017
скандал, фабрика, продукция
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Славица» запустила в продажу мороженое под названием «Хохол». На этикетке написано, что продукт имеет вкус банана и жевательной резинки. Мороженое двухслойное и находится в сахарном рожке. Его можно приобрести за 54 рубля.

Отметим, в толковом словаре Т.Ф. Ефремовой слово «хохол» определяется как «пренебрежительное название украинца».

Фабрика мороженого «Славица» основана 1997 году в Красноярске. В ее ассортименте свыше десятка брендов и 70 наименований.

Напомним, в конце апреля 2016 года «Славица» запустила в производство мороженого «Обамка». После резонанса в мировых и российских СМИ в компании сообщили, что прекращают производство продукции с таким названием.

Фото: Twitter / @Danny_Norman

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