Погодные аномалии: почему в Москве — холод, а в Сибири — торнадо?

Природные «аномалии» зарегистрированы в июне сразу в нескольких регионах страны. Так, жители центральной части России не могут дождаться теплой погоды. В это время улицы Барнаула затопило проливными дождями, в Хакасии несколько человек пострадали из-за града, а в Мурманске и вовсе выпал июньский снег. На этом в фоне в Красноярске потеплело до почти 40 градусов.

На сайте Gismeteo природные аномалии объясняются тем, что атмосферная ситуация в Евразии определяется крупными волнами Россби. Увеличившись по амплитуде и став малоподвижными, они формируют крупные погодные волны с разными знаками в сопредельных регионах. Так, над Восточной Европой расположилась ложбина этой волны, что определяет затяжной период неустойчивой прохладной погоды, а над Западной Европой и Сибирью — гребни (там сухо и очень тепло). Когда крупные волны Россби разрушатся, или их амплитуда уменьшится, атмосфера придет в движение, и погода станет обычной для этого времени.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что изменения погоды связаны с глобальным потеплением.

«Глобальное потепление происходит неравномерно: наименее заметно в экваториальных регионах, а в полярных — наиболее заметно. Соответственно, разница между температурой на Экваторе и за Полярным кругом уменьшается, что вызывает циркуляции в атмосфере, которые приводят к постоянной изменчивости погоды. Она будет только увеличиваться с каждым годом», — считает главный климатолог страны.

Вопреки расхожему мнению, глобальное потепление — далеко неблагоприятное природное явление для жителей Сибири. Одним из последствий считаются так называемые «экстремальные погодные явления» — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с «неправильной» погодой. Среди примеров — шквалистый ветер и град на юге Сибири, торнадо в Красноярском крае и Иркутской области.

Тот факт, что глобальное потепление уже сейчас оказывает воздействие на жизнь планеты, подтвердила и научный сотрудник лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) Сибирского отделения РАН Елена Харюткина.

«У нас в Сибири мы однозначно видим, что климат меняется. Другое дело, что в разные сезоны эти изменения проявляются по-разному. Но если смотреть в целом за год, у нас наблюдается тенденция к потеплению», — цитирует «Интерфакс» Елену Харюткину.

При этом, отметила специалист, на фоне глобального потепления нагрев земли, как правило, происходит неравномерно, вызывая изменение меридионального температурного градиента, и, как следствие, изменение атмосферной циркуляции.

«Колебания климата, в том числе с холодным маем-июнем и жарким мартом, следует ожидать. Известны ведь такие возвратные явления, как «черемуховые холода». В переходный период между зимним и летним климатом могут возникать своеобразные «биения» в климатической системе, в частности, связанные с переходом через температурный режим около нуля градусов при таянии снежного покрова», — рассказал, в свою очередь, академик Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы РАН в Москве.

Глобальное потепление климата в мире продолжится, но после 2022 года оно может смениться периодом постепенного похолодания. Такое мнение озвучивает заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин. Ученый обратил внимание на то, что периоды повышения-понижения температуры случались и раньше, они носят повторяющийся характер. По его словам, каждый цикл состоит из 10 лет быстрого потепления и 40-50 лет медленного «остывания».

Этот тезис подтверждают результаты наблюдений специалистов Красноярского гидрометеоцентра. По словам начальника отдела климата Любови Щербаковой, на территории региона глобальное потепление заметнее всего проявляется на севере. В то время как в центральных районах региона в последние годы синоптики фиксируют незначительное понижение общегодовой температуры.

«Самое большое повышение температуры мы уже пережили — оно происходило в двух прошлых десятилетиях. Сейчас мы отмечаем значительное повышение температуры на Таймыре и, как бы это удивительно не звучало, на территории республики Тува. В то время как в центральных, северных и южных районах Красноярского края мы видим понижение температурного режима», — прокомментировала Любовь Щербакова.

Эксперты резюмируют, что точный климатический прогноз принципиально невозможен, можно говорить только о вероятностных оценках. При этом долгосрочные вероятностные оценки, зависят от самых разных процессов и явлений.