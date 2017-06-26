26 июня
Красноярск
погода +26 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярские дорожники судятся с установщиком видеофиксаторов

Главная Общество
Красноярск
13:35 26 Июня 2017
общество, камеры, красноярск, суд, иск, требования
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор) обратилось в суд с требованием оштрафовать компанию «Вегас», которая занимается установкой видеофиксаторов. Информация опубликована на сайте краевого Арбитражного суда.

В своем иске КрУДор требует взыскать с ООО «Вегас» более 1,7 млн рублей «за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Также дорожники намерены получить от бизнесменов более 30 тысяч рублей, потраченных на оформление государственной пошлины.

В распоряжении Sibnovosti.ru оказалась досудебная претензия КрУДора к «Вегасу». Согласно документу, подрядчик должен был предупредить заказчика о невозможности работы камер видеонаблюдения в аномальные морозы, сообщив об этом в установленном порядке. Однако компания предоставила лишь часть документов. Также в период с 12 по 29 января этого года (с небольшими исключениями из-за морозов) «Вегас» выставил на посты недостаточное количество камер.

Дорожники потребовали от компании выплатить штраф в размере 0,5% от стоимости контракта. Однако, судя по всему, подрядчик не стал выполнять указания.

Согласно размещенным данным, арбитражный суд уже принял иск в свое производство. Первое заседание пройдет 27 июня и начнется в 9:00.

Напомним, на прошлой неделе Sibnovosti.ru сообщали, что 47 камер видеофиксации будут списаны из-за неисправности. Ситуацией заинтересовался депутат Законодательного собрания Александр Глисков. Парламентарий обратился к премьер-министру Виктору Томенко с просьбой объяснить причины массовой поломки (депутатский запрос имеется в распоряжении Sibnovosti.ru).

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За некачественную квартиру в «Белых росах» женщина отсудила 840 тыс. рублей

За некачественную квартиру в «Белых росах» женщина отсудила 840 тыс. рублей

26 Июня 2017 г.
В квартире экспертами было выявлено множество дефектов
Новости Красноярска: В Красноярске проходит архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири»

В Красноярске проходит архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири»

26 Июня 2017 г.
Фестиваль будет проходить в музейном центре «Площадь мира» до 28 июня
Новости Красноярска: Торги по продаже «Дома Ленина» в Красноярске снова не состоялись

Торги по продаже «Дома Ленина» в Красноярске снова не состоялись

26 Июня 2017 г.
Желающих приобрести исторический объект не нашлось
Новости Красноярска: Ремонт здания краевой прокуратуры проконтролируют за 12 млн рублей

Ремонт здания краевой прокуратуры проконтролируют за 12 млн рублей

26 Июня 2017 г.
Подрядчику нужно наладить контроль за выполнением всех этапов
Новости Красноярска: Медвежата-сироты станут артистами красноярского цирка

Медвежата-сироты станут артистами красноярского цирка

26 Июня 2017 г.
Весной браконьеры убили их мать
Новости Красноярска: Красноярского авиаперевозчика оштрафовали за задержку рейса во Вьетнам

Красноярского авиаперевозчика оштрафовали за задержку рейса во Вьетнам

26 Июня 2017 г.
Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей
Новости компаний
23/06
В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018
23/06
ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
23/06
В 2017 году ГУК «Жилфонд» отремонтирует сотни подъездов и километры инженерных сетей
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На о. Татышев нашли тело сбежавшего из приюта подростка

На о. Татышев нашли тело сбежавшего из приюта подростка

24 Июня 2017 г.
Накануне школьник сбежал из реабилитационного центра
Новости Красноярска: В ДТП на ул. Свердловской погиб водитель такси

В ДТП на ул. Свердловской погиб водитель такси

24 Июня 2017 г.
Пассажиров внутри искореженной иномарки не было
Новости Красноярска: В Красноярском крае из-за жары на месяц раньше начался грибной сезон

В Красноярском крае из-за жары на месяц раньше начался грибной сезон

22 Июня 2017 г.
При этом дачники рискуют остаться без ягод
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.