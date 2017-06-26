Торги по продаже «Дома Ленина» в Красноярске снова не состоялись

В Красноярске подвели итоги аукциона по продаже дома Владимира Ленина (ул. Марковского, 27). Согласно данным с сайта госзакупок, очередные торги вновь не состоялись из-за отсутствия заявок. Когда будет объявлен новый конкурс, не сообщается.

Напомним, территория «Дома Ленина» включает в себя дом и земельный участок, общая площадь которых составляет 967,9 кв. метров. Начальная цена продажи имущества составляла более 4 млн рублей.

Согласно аукционной документации, победитель торгов должен был до конца 2018 года подготовить проект сохранения объекта, а до 31 декабря 2019 года выполнить все работы по его реставрации. Ранее здание дважды пытались продать на аукционе, однако желающих приобрести памятник культуры так и не нашлось.

Дом на ул. Марковского, 27, примечателен тем, что в 1897 году там занимался будущий революционер Владимир Ленин. «Вождю мирового пролетариата» неоднократно предоставляли помещения для теоретических занятий.

Фото: tripadvisor.ru