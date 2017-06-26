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За некачественную квартиру в «Белых росах» женщина отсудила 840 тыс. рублей

Главная Общество
Красноярск
12:39 26 Июня 2017
квартиры, нарушение, строительство, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске женщине пришлось судиться с застройщиком из-за некачественной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Женщина приобрела по договору долевого строительства 3-комнатную квартиру площадью 86,3 кв.м. Застройщиком выступала компания «Культбытстрой», а заказчиком — «Белые росы». Но владелицу не устроило качество купленной квартиры. Согласно проведенным экспертизам, в комнатах были дефекты в отделке, монтаже окон и дверей, а также установке «санитарно-технических систем». На устранение последних женщине пришлось потратить 217,3 тыс. руб. Кроме того, как позже выяснилось, квартира оказалась меньше на 5,8 кв.м., чем указано в договоре. Все претензии застройщик оставил без ответа и женщина обратилась в суд.

Свердловский районный суд признал жалобы красноярки обоснованными. С ООО «Белые росы» было взыскано 1,23 млн руб. — 136,7 тыс. руб. на устранение недостатков строителей, 261 тыс. руб. стоимости излишне оплаченных метров, 397,7 тыс. руб. неустойки, 2 тыс. руб. компенсации морального вреда, 398,7 тыс. рублей штрафа и 35,7 тыс. руб. судебных расходов на услуги экспертов.

Застройщик, в свою очередь, обратился в краевой суд с просьбой признать, что неустойка и штраф завышены. В результате требования ответчика были удовлетворены и суммы были снижены до 136,7 тыс. руб. и 268,2 тыс. руб. соответственно. Сумма выплат владелице квартиры в «Белых росах» составила 840,3 тыс. рублей.

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