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В Красноярске проходит архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири»

Главная Общество
Красноярск
12:15 26 Июня 2017
проекты, инновации, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске в музейном центре «Площадь Мира» проходит XVII межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками фестиваля стали более 30 специалистов — как признанных экспертов, так и молодых архитекторов из городов Сибири. Интересно, что для архитектурного сообщества данный фестиваль является творческим пространством для профессионального общения, обмена идеями и мнениями.

«Архитектурный форум «Зодчество Восточной Сибири» не нуждается в представлении: он объединяет талантливых архитекторов уже в 17-ый раз. Городом его проведения в основном был Иркутск, и вот уже во второй раз фестиваль проводится в Красноярске, что для нас крайне почетно и ответственно. В нашем городе мы стараемся реализовать новые подходы в градостроительной деятельности. Для этого в течение нескольких лет велась очень серьезная работа по созданию генерального плана развития Красноярска до 2033 года. На сегодняшний день, помимо генплана, у нас есть проект улично-дорожной сети, правила землепользования и застройки, завершается работа над созданием проектов планировок жилых районов», — сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов на церемонии открытия фестиваля. 

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В выставочной части фестиваля представлен совместный проект красноярских архитекторов и специалистов из Голландии. Кроме того, в рамках фестиваля немецкий архитектор Даниел Дендра проведет открытый мастер-класс, посвященный актуальным проблемам дизайна и архитектуры городской среды. Свое мастерство также представит архитектор из Болгарии Георги Станишев.

«Мы профессионально работаем с лучшими архитекторами и вместе смотрим в будущее, как говорится, с широко открытыми глазами. И что важно — это будущее становится все более ориентированным на человека. Ведь именно человек находится в центре цивилизации городов. Отличительно, что в Красноярске архитекторы-девелоперы столь тесно сотрудничают с властью, в чем мы смогли убедиться и при осмотре выставки. Желаю, чтобы Красноярск с каждым годом становился все более архитектурно целеустремленным городом, потому что для этого есть фантастический потенциал: и острова, и Енисей, и исторический центр», — отметил профессор международной академии архитектуры Андрей Чернихов.

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Текущий фестиваль представил на своей площадке масштабную экспозицию более чем из 70-ти различных архитектурных проектов: бизнес-центров, жилых зданий, общественных пространств и других элементов современного города. Свои работы, наравне с профессионалами, в конкурсной части фестиваля презентовали и начинающие красноярские архитекторы. Так, выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ Дарья на суд жюри представила проект реконструкции промышленного здания в железнодорожный выставочный центр.

«Это здание расположено на территории бывшего комбайнового завода, напротив главного железнодорожного вокзала города. Считаю, что такие объекты востребованы в современном мегаполисе. Они могут не только фиксировать уникальную историю города, но и стать полноценным общественным пространством. Именно такая идея заложена в моём проекте и мне интересно, как её оценят эксперты», — рассказывает Дарья.

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На сегодняшний день фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» развивается, внедряет новые форматы работы, интересные не только специалистам в сфере архитектуры, но и обычным горожанам. Любой красноярец может стать участником архитектурного интерактива. В этом году организаторы форума впервые предложили такую актуальную тему для обсуждения как «Нестоличные практики». Архитекторы сибирских городов обсудят особенности региональных проектов.

Эдхам Акбулатов также подчеркнул, что дискуссия на эту тему имеет практический интерес, поскольку столичные практики, которые реализуются в крупнейших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, радикально отличаются от присущих Красноярску и другим городам СФО практик.

XVII межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» будет проходить в Красноярске до 28 июня включительно.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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