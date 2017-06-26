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Ремонт здания краевой прокуратуры проконтролируют за 12 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
11:52 26 Июня 2017
общество, торги, аукцион, красноярск, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске объявлены торги на проведение контроля за ремонтом здания краевой прокуратуры. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно размещенным материалам, потенциальному победителю торгов нужно заняться надзором над деятельностью ремонтных бригад. В обязанности входит проверка качества проектных решений и сроков строительства, входной контроль стройматериалов, машин и оборудования, участие в приемке готового объекта и другие. Заказчиком работ выступает сама прокуратура.

Начальная стоимость контракта — 12 млн рублей. Деньги на контроль выделит федеральный бюджет.

Сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе от всех желающих. Итоги аукциона подведут 14 июля.

Напомним, реконструкция здания прокуратуры Красноярского края (пр. Мира, 32) обойдется в 385 млн рублей. За эти деньги подрядчик возведет пристройку и организует подземную парковку на 70 мест. Кроме того, будет модернизирован интерьер в здании.

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