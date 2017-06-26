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Красноярского авиаперевозчика оштрафовали за задержку рейса во Вьетнам

Главная Общество
Красноярск
10:55 26 Июня 2017
общество, штраф, красноярск, компания, екатеринбург
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярского чартерного авиаперевозчика «Икар» оштрафовали за большую задержку рейса из Екатеринбурга. В общей сложности компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской транспортной прокуратуры.

Так, 25 марта в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за технической неисправности был задержан рейс во Вьетнам. В общей сложности пассажиры не могли вылететь в Нячанг более 11 часов. При этом авиаперевозчик не предоставил дополнительный резервный рейс.

«Аналогичный факт задержки продолжительностью более 9 часов допущен данной авиакомпанией 26.04.2017 при выполнении рейса «Екатеринбург – Камрань (Вьетнам)», — говорится в сообщении.

По данному факту на компанию «Икар» завели два административных дела за «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

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