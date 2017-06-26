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Медвежата-сироты станут артистами красноярского цирка

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Красноярск
10:57 26 Июня 2017
спасение, красноярск, медведь, цирк
Источник: Енисей
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Спасенные в Красноярском крае медвежата стали цирковыми артистами, рассказывают «Вести-Красноярск».

Напомним, весной браконьеры убили их мать и четверо медвежат остались одни в берлоге. Тогда животных подобрали охотники — трех взяла к себе дрессировщица красноярского цирка.

Ранее Алия Такшантова увидела репортаж про медвежат. В тот момент она находилась на гастролях в Кемерове. Труппа как раз нуждалась в новых зверях. Их медведи уже достаточно пожилые, а у медвежат, как отмечает дрессировщица, очень большие перспективы.

«Я думаю, что они будут звездами цирка. Некоторые трюки, которые были сделаны много лет назад, я хочу восстанавливать. И я думаю, что они будут делать хорошие трюки в плане того, что их не будут заставлять, а будут это делать в свое удовольствие», — отмечает дрессировщица цирка Алия Такшантова.

Цирковой труппе медвежата сразу же понравились. Дрессировщики проводят с ними очень много времени — учат выполнять их первые команды.

«Цирковые артисты пришли на помощь и отчасти, я считаю, спасли медвежат. Другой вопрос — как их сложится судьба, куда они поедут», — говорит артист цирка Стас Князьков.

Четвертый спасенный медвежонок остался в Березовке. Что с ним будет пока не известно. Как говорят дрессировщики, для цирка он уже не годится — упущено время для первого контакта. А остальные трое — Потап, Юля и Лиза — через полтора года станут полноправными цирковыми артистами.

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