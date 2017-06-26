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167 территорий в Красноярске приведено в порядок за неделю

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Красноярск
09:53 26 Июня 2017
благоустройство, коммунальное хозяйство, жкх, город
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167 территорий приведено в порядок, закрыто 43 ордера, полученных компанией «КрасКом» на проведение земляных работ в предыдущие годы.

На этой неделе к работам по закрытию ордеров на левобережье Красноярска приступил сотрудники структурного подразделения по благоустройству компании «КрасКом». В его обязанности входит восстановление газонов, поврежденных в осенне-зимний период в связи с ремонтом сетей водоснабжения и водоотведения.

В местах, где после земляных работ требуется уложить брусчатку на пешеходных дорожках, выполнить асфальтирование проезжей части или отремонтировать малые архитектурные формы, за дело берется специализированная организация. Основной фронт работ Асфальтобетонный завод — подрядчик «КрасКома» — развернул в Ленинском и Советском районах.

— Мы выполняем взятые на себя обязательства по восстановлению благоустройства. Всего за сезон нам необходимо закрыть 1403 ордера, — напомнил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, — так что и подрядчики, и наш участок благоустройства обеспечены работой на все лето.

Качественную работу специалистов Асфальтобетонного завода по восстановлению нарушенного благоустройства отметили и красноярцы. К примеру, жители улицы Песочной, где за «КрасКомом» числилось семь незакрытых ордеров, держали на общественном контроле весь ход ремонтных работ, начиная от установки бордюров и планировки газона и заканчивая укладкой асфальта на внутриквартальной дороге.

— Ребята, молодцы, сделали все совесть, несмотря на жару. В последний день закончили работать уже поздно вечером. Пока полностью не устранили раскопки вокруг нашего дома — с работы не ушли. Жаль только, что вернуть деревья на прежнее место нельзя, это ведь зона для технических коммуникаций, рассказала Людмила Сергеевна Егорова, жительница дома № 10 по ул. Песочной

За неравнодушное отношение жителей к благоустройству своего двора волонтеры «Зеленой дружины» при поддержке СГК пообещали высадить осенью по этому адресу живую изгородь из кустов сирени.

Фото: пресс-служба «КрасКом»
По материалам пресс-службы «КрасКом»

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