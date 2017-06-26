Ученый из Испании приехал в Красноярск ради деревьев и климата

Ученый из Испании Альберто Арзак приехал в Красноярск по программе постдоков СФУ. На родине он изучал изменения климата и окружающей среды на планете.

Помощниками в исследовании климатических загадок на Земле стали простые деревья. Как ни странно, именно зеленые насаждения хранят память о температурных изменениях на данной территории. Используя древесные кольца, исследователь научился считывать информацию об условиях окружающей среды, которые были свойственны для разных точек планеты сотни лет назад.

Из курса биологии известно, что по количеству годичных колец на спиле дерева можно приблизительно судить о его возрасте. Ученые пошли дальше. Дело в том, что кольца образуются из тканей грибов и растений. Их появление как раз объясняется неравномерностью развития организма из-за различных факторов окружающей среды. Это может быть смена резко-континентального климата на субарктический или наоборот. Деревья крайне выносливые, со временем они могут приспособиться практически к любым метеорологическим условиям.

Да, других источников для изучения климата в мире не существует. Гипотезы и исторические догадки уже давно не интересуют научных работников. Ученые со всего мира проводят исследования по дендрохронологии — наблюдают за кольцами и дают оценки временным интервалам. С помощью древесных колец можно узнать события, природные явления, а также историю древних находок. Специалистам достаточно взглянуть на кольца дерева, чтобы понять, когда и где была сделана деревянная скрипка или шахматная доска.

«Температура на земле постоянно растет, поэтому ученым важно выяснить, что ждет людей в будущем. Мы стремимся понять, как климат влиял на живые организмы в прошлом. Только деревья возрастом 600 лет могут рассказать, тепло или холодно было полвека назад на планете», — рассказывает Альберто.

Альберто выбрал Красноярский край из-за его богатой природы. Именно здесь, уверен ученый, можно выяснить, как климат мог повлиять на социальные процессы в Азии и Европе. Он работает с деревьями, которые уже «отпраздновали» свое 60-летие.

«В Сибири коллеги находили деревья продолжительностью жизни в 1000 лет. Конечно, это насаждение уже было мертвым и высохшим. Но и с него можно считать информацию о климате. Я же занимаюсь в основном соснами и лиственницами. Эти виды деревьев, например, растут в Испании. Сравнив два среза, можно понять, как температура менялась в разных местах.

По словам Альберта, летом исследователям приходится работать «в полях». Вместе с коллегами из Красноярска они выезжают в леса, чтобы набрать материалов для лабораторных исследований. За полгода им удалось прокатиться по Хакасии, Уралу, а также по поселку Трехгорному в Свердловской области. В планах на 2017 год Бурятия, Алтай и Испания.

Зимой же ученые активно трудятся в лабораториях. Они изучают образцы деревьев, обрабатывают их специальными растворами, полируют и измеряют их с помощью компьютеров. Таким образом исследователи выстраивают хронологию и заносят ее в базу данных.

Ошибки в исследованиях практически исключены. Дело в том, что природа не умеет обманывать. Если дерево всю жизнь росло в тропиках, то оно не будет образовывать годичных колец. Влажный и теплый климат позволяет кольцам образовывать широкую арку, сухой и холодный — тонкую.

Испанский ученый рассказал, что помимо работы он активно занимается спортом посещает театры и кинотеатры.

«От работы иногда нужно отдыхать, поэтому я, как и все, стараюсь посмотреть достопримечательности Красноярска, погулять по заповеднику «Столбы» и насладиться природой. Осенью я поеду на Камчатку», — подытожил Альберто.

Отметим, что программа постдоков в СФУ нацелена на привлечение к научно-образовательной деятельности молодых ученых из-за рубежа. Для работы в Красноярске победителям выделяют университетские гранты, платят зарплаты и обеспечивают их жильем.

Фото: пресс-служба СФУ