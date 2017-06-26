4-летняя жительница Красноярска попала в Книгу рекордов России

Жительница Красноярска Злата Демьянова попала в Книгу рекордов России как самый молодой посол в истории Универсиад. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Универсиады-2019.

26 декабря 2016 года 4-летняя девочка стала послом после одобрения правительством Красноярского края. Ее кандидатуру поддержали вице-чемпион Олимпийских игр-2014 Николай Олюнин, бронзовый призер сочинской Олимпиады Алена Заварзина, а также двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд.

Несмотря на то, что девочке всего 4 года, она активно занимается спортом — плаванием, художественной гимнастикой и ездой на горных лыжах. Также ребенок участвует в спортивных соревнованиях и сборах. Кроме того, у нее есть собственный канал на YouTube под названием «Бухты барахты», где она рассказывает своей аудитории про различные виды спорта, про Красноярский край и делится подробностями о событиях Универсиады-2019.

Напомним, наряду со Златой Демьяновой послами красноярской Универсиады стали Алексей Ягудин, Динара Сафина, Светлана Мастеркова, Евгений Устюгов, Александр Семин, Дарья Антонюк и другие.

Фото: vk.com/public127782251