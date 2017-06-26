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В «Роевом ручье» умер волк-долгожитель Чингиз

Главная Общество
Красноярск
09:15 26 Июня 2017
смерть, зоопарк, парк, животные, волки
Автор: Sibnovosti.ru
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В «Роевом ручье» умер старейший волк Чингиз. Об этом сообщает пресс-служба парка. Он прожил 17 лет, что по человеческим меркам означает более 100 лет.

В зоопарке отметили, что Чингиз «был волком-легендой», который вошел в летопись «Роева ручья». Он попал в него в 2000 году, когда парк только открылся. В это время в Красноярске гастролировал Ереванский передвижной зоопарк, в котором ощенилась одна из волчиц.

Одного волчонка гастролеры передали в «Роев ручей». К слову, у Чингиза десятки внуков и правнуков, которые живут в разных зоопарках страны.

Отметим, что в дикой природе волкам отмерено 10, максимум 12 лет. На 1 год волчьей жизни приходится 7 лет человеческой.

В «Роевом ручье» умер волк-долгожитель Чингиз

Фото: пресс-служба парка флоры и фауны «Роев ручей»

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