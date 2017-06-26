26 июня
Красноярск
погода +20 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

На неделе в Красноярске ожидается теплая и дождливая погода

Главная Общество
Красноярск
08:55 26 Июня 2017
дождь, красноярск, температура, лето, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

На этой неделе в Красноярске ожидается теплая и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 26 июня, температура воздуха будет колебаться около отметки +26°С. На протяжении всего дня ожидаются осадки, местами грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 10 м/с.

Во вторник, 27 июня, воздух прогреется до +27°C. До полудня в городе пройдут дожди, также ожидаются грозы. Синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер восточный с порывами до 11 м/с.

Среда станет самым теплым днем на этой неделе. 28 июня температура воздуха поднимется до +31°С. Осадков в этот день не прогнозируется, погода будет ясной. Сила ветра составит 5 м/с.

В четверг, 29 июня дожди продолжатся, местами ожидаются грозы. Столбики термометров опустятся до отметки +26°C.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 167 территорий в Красноярске приведено в порядок за неделю

167 территорий в Красноярске приведено в порядок за неделю

26 Июня 2017 г.
Закрыто 43 ордера, полученных компанией «КрасКом»
Новости Красноярска: Ученый из Испании приехал в Красноярск ради деревьев и климата

Ученый из Испании приехал в Красноярск ради деревьев и климата

26 Июня 2017 г.
Помощниками в исследовании климатических загадок на Земле стали простые деревья
Новости Красноярска: В «Роевом ручье» умер волк-долгожитель Чингиз

В «Роевом ручье» умер волк-долгожитель Чингиз

26 Июня 2017 г.
Волк Чингиз прожил 17 лет
Новости Красноярска: Фермерам Красноярского края выдадут гранты до 30 млн рублей

Фермерам Красноярского края выдадут гранты до 30 млн рублей

25 Июня 2017 г.
Прием заявок будет осуществляться до 20 июля 2017 года
Новости Красноярска: Жителю Красноярска пришлось доказывать в суде, что является живым

Жителю Красноярска пришлось доказывать в суде, что является живым

25 Июня 2017 г.
В пенсионный фонд поступили документы о его смерти
Новости Красноярска: На четырех улицах Красноярска скоро завершатся дорожные работы

На четырех улицах Красноярска скоро завершатся дорожные работы

25 Июня 2017 г.
В настоящий момент дорожные работы идут более чем на 20 объектах
Новости компаний
23/06
В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018
23/06
ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
23/06
В 2017 году ГУК «Жилфонд» отремонтирует сотни подъездов и километры инженерных сетей
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дороге в жару

В ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дороге в жару

21 Июня 2017 г.
Высокая температура снижает бдительность и скорость реакции
Новости Красноярска: Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

22 Июня 2017 г.
Суд обязал ее обеспечить свободный доступ к озеру для других жителей
Новости Красноярска: В Шарыповском районе пьяный отец надругался над 4-летней дочерью

В Шарыповском районе пьяный отец надругался над 4-летней дочерью

23 Июня 2017 г.
Мужчина не признал своей вины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.