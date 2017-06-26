На неделе в Красноярске ожидается теплая и дождливая погода

На этой неделе в Красноярске ожидается теплая и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 26 июня, температура воздуха будет колебаться около отметки +26°С. На протяжении всего дня ожидаются осадки, местами грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 10 м/с.

Во вторник, 27 июня, воздух прогреется до +27°C. До полудня в городе пройдут дожди, также ожидаются грозы. Синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер восточный с порывами до 11 м/с.

Среда станет самым теплым днем на этой неделе. 28 июня температура воздуха поднимется до +31°С. Осадков в этот день не прогнозируется, погода будет ясной. Сила ветра составит 5 м/с.

В четверг, 29 июня дожди продолжатся, местами ожидаются грозы. Столбики термометров опустятся до отметки +26°C.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.