Фермерам Красноярского края выдадут гранты до 30 млн рублей

В Красноярском крае стартовала заявочная кампания на соискание фермерских грантов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Прием заявок будет осуществляться до 20 июля 2017 года.

Максимальный грант на развитие семейной животноводческой фермы по направлению «разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления» может составить до 30 млн руб. Участники должны разработать бизнес-план и вложить не менее 40% своих средств. Остальное — безвозмездная поддержка государства.

Все нормативные правовые акты, на которые необходимо опираться при разработке бизнес-плана, составлении заявки и подготовке пакета документов, размещены на сайте министерства. При этом, на все вопросы готовы ответить специалисты ведомства или в отделах сельского хозяйства районных администраций.

Добавим, в прошлом году на поддержку семейных ферм выделялось более 90 млн рублей — 54 млн руб. из федерального бюджета и 37 млн руб. из краевого. Помощь получили 10 глав крестьянско-фермерских хозяйств. В 2017 году на эти же цели запланировано 148 млн руб. — 87,6 млн из федерального бюджета и 60,9 млн руб. из краевого. При этом, с 2012 по 2016 госпомощь была оказана 235 фермерам.