Жителю Красноярска пришлось доказывать в суде, что является живым

Житель Красноярска доказал в суде, что он живой, поскольку в пенсионный фонд поступили документы о его смерти. Об этом сообщает пресс-служба красноярского пенсионного фонда.

Мужчина обратился в суд после того, как в январе этого года ему перестали платить пенсию и перестали поступать другие социальные выплаты. Обратившись в пенсионный фонд, пенсионер выяснил, что туда из отдела полиции Карелии поступили документы о его смерти. При этом мужчина в Карелии никогда не был и родственников там не имеет. Доказать свое существование можно было только через суд.

Пенсионер и прокуратура собрали необходимые доказательства того, что произошла ошибка. В полиции даже сделали проверку по отпечаткам пальцев, чтобы окончательно удостоверить госслужбу в произошедшей ошибке. 17 июня вступило в силу решение суда в Карелии, отменяющее запись в книге актов гражданского состояния о смерти гражданина.

Мужчине будет перечислена вся недополученная пенсия, а также социальные выплаты.