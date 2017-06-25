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На четырех улицах Красноярска скоро завершатся дорожные работы

Главная Общество
Красноярск
09:05 25 Июня 2017
дороги, ремонт, трасса, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске завершается ремонт на четырех объектах дорожной сети. Об этом пишет «Аргументы и факты». В настоящий момент в краевом центре дорожные работы идут более чем на 20 объектах.

Так, скоро завершатся работы на ул. Вейнбаума (от ул. Брянской до Коммунального моста), на ул. Игарской (от ул. Брянской до ул. Шахтеров), на ул. Алексеева (от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов), и на ул. Маерчака (от пр. Свободного до ул. Калинина).

К слову, в этом году на дорожные работы в Красноярске выделено 1,7 миллиарда рублей. Ремонт запланирован на 47 объектах. Чтобы не парализовать дорожное движение и равномерно распределить нагрузку, работы были разбиты на 13 этапов — каждые 10 дней подрядчики выходят на 5-10 новых улиц.

Напомним, на прошедшей неделе дорожники приступили к работе на Коммунальном мосту, в переулке Медицинском, а также на улицах Дубровинского и Лесопильщиков.

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