Несколько красноярцев пострадали от укусов змей

С начала лета несколько красноярцев успели покусать змеи. Рептилий видели отдыхающие на реке Есауловка, а иногда гадюки заползают и в дома к дачникам.

Так, одну из пенсионерок змея укусила прямо в огороде. Нога не заживала более трех недель, а женщина от боли не могла ходить. От яда конечность опухла и потемнела до колена.

«Было такое ощущение, что я обожглась крапивой. Оглянулась, посмотрела и увидела змею. Сейчас я встаю и боль сильно отдает в ноге», — рассказывает пенсионерка.

Официальных данных о том, сколько красноярец пострадали от укусов змей, пока нет. В краевом министерстве здравоохраения сообщили, что во всех случаях пострадавшим предлагается госпитализация. В Красноярске помощь оказывается в отделении токсикологии городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

В министерстве также рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи в случае укуса змеи. Пострадавшему следует занять горизонтальное положение и зафиксировать пораженную часть тела, чтобы замедлить распространение яда. Рану необходимо обработать антисептиком. Не нужно перетягивать пораженную часть тела жгутом или высасывать яд из раны.