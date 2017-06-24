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Бывший бездомный из Красноярска стал чемпионом по пауэрлифтингу

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Красноярск
10:20 24 Июня 2017
инвалиды, красноярск, история, общество
Источник: 7 канал
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Бывший бездомный стал инструктором адаптивной физкультуры в Красноярске. Бросив пить, инвалид без ноги Виктор Самонов стал заниматься спортом, женился, а также начал помогать другим людям с ограниченными возможностями.

Виктор и Татьяна познакомились 12 лет назад. Женщина потеряла руки и ноги в 30-градусный мороз. Мужчина много пил, сидел в тюрьме, лишился ноги, но все-таки смог начать новую жизнь. 

Теперь Виктор — инструктор по адаптивному спорту и трехкратный чемпион России по пауэрлифтингу. Вскоре после свадьбы незнакомец на улице позвал его в тренажерный зал. Там, со временем, начал помогать другим инвалидам выполнять упражнения. Об этом узнала директор дома-интерната и предложила работу. Сейчас у него десятки подопечных в домах престарелых и реабилитационных центрах Красноярска. 

«Мне помогла вера встать на ноги. Мне хочется другим помочь увидеть другой образ жизни, что не все в деньгах заключается, не все в здоровье заключается. Цель жизни — не достичь чего-то, а счастье – это сама жизнь, что человек живет», — говорит Виктор.

Теперь пара мечтает отправиться в путешествие. В планах посетить Санкт-Петербург и Израиль. 

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