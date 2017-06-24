В Саяно-Шушенском заповеднике пересчитали горных козлов

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника провели учет численности сибирского горного козла. Мероприятия проводились от реки Кара-Кем до южного кордона «Шугур». Об этом сообщили в пресс-службе природного парка.

Считают сибирских козерогов в утренние часы, когда животные начинают спускаться к воде. Весной и летом беременные самки и детеныши привязаны к воде, поэтому основное поголовье парнокопытных можно найти около водоемов.

«Проходя на катере в 100-150 метрах от берега, исследователи зрительно учитывают всех особей, находящихся в прибрежной полосе. Учетный маршрут разбит на три участка», — рассказали в заповеднике.

Исследователи учитывают соотношение самок и детенышей. Среднее соотношение в 2017 году составило 100:40. В этом году самки принесли больше двоен, что можно редко наблюдать в дикой природе. Ученые полагают, что этот фактор связан со снижением численности козерогов после многоснежной зимы 2015 года.

Добавим, что количество учтенных животных в этом году на четверть меньше, чем в прошлом. Это объясняется жаркой погодой. Дело в том, что самки чаще спускаются к воде ночью, а в жару прячутся в зарослях.

Фото: sayanzapoved.ru