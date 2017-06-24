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В Саяно-Шушенском заповеднике пересчитали горных козлов

Главная Общество
Красноярск
09:46 24 Июня 2017
общество, природа, ученые, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника провели учет численности сибирского горного козла. Мероприятия проводились от реки Кара-Кем до южного кордона «Шугур». Об этом сообщили в пресс-службе природного парка. 

Считают сибирских козерогов в утренние часы, когда животные начинают спускаться к воде. Весной и летом беременные самки и детеныши привязаны к воде, поэтому основное поголовье парнокопытных можно найти около водоемов. 

«Проходя на катере в 100-150 метрах от берега, исследователи зрительно учитывают всех особей, находящихся в прибрежной полосе. Учетный маршрут разбит на три участка», — рассказали в заповеднике. 

Исследователи учитывают соотношение самок и детенышей. Среднее соотношение в 2017 году составило 100:40. В этом году самки принесли больше двоен, что можно редко наблюдать в дикой природе. Ученые полагают, что этот фактор связан со снижением численности козерогов после многоснежной зимы 2015 года. 

Добавим, что количество учтенных животных в этом году на четверть меньше, чем в прошлом. Это объясняется жаркой погодой. Дело в том, что самки чаще спускаются к воде ночью, а в жару прячутся в зарослях. 

Фото: sayanzapoved.ru

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