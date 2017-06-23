Роспотребнадзор напомнил жителям Красноярска о режиме работы летом

Роспотербнадзор напомнил красноярским работникам и бизнесменам об установленных требованиях к температурному режиму на рабочих местах. В офисных помещениях летом температура воздуха должна быть равна 23-25°С, влажность — 40–60%, а скорость движения воздуха не должна превышать 0,1 м/с.
Ведомство отмечает, что при температуре воздуха в рабочих помещениях от 30,5 до 32,5°С работники могут пребывать на рабочем месте не более 1 часа. Более точное время зависит от общих энерготрат организма при определенных категориях работ.
При превышении указанных значений температуры трудиться даже самое короткое время, как минимум, небезопасно. Труд в таких условиях вообще не предусмотрен санитарными правилами, отмечают специалисты Роспотребнадзора. При перегревании организма усиливается неблагоприятное действие химических веществ, пыли, шума, быстрее наступает усталость.