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Шоумен Михаил Козырев обещал поставить в эфир «Дождя» клип красноярского музыканта «Я НЕМО»

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Красноярск
15:16 23 Июня 2017
музыкант, москва, выступление, клип, телеканал, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
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Михаил Козырев назвал «отличной» песню красноярского музыканта «Я НЕМО». Об этом известный московский шоумен, режиссер и продюсер написал на своей странице в Facebook.
 

«Всем молодым музыкантам: вот это дебют. Отличная песня, провокация в видео. Все, что я знаю об этой группе, что они из Красноярска. Под опубликованным роликом короткий текст: «Заложники больших и маленьких жизней. Молча смотрите на то, что происходит вокруг. Держитесь за свое. Ни во что не встревайте. Репостите эту запись, если чувствуете, что здесь что-то не так. Это правда!». Ребята, откликнитесь, я хочу поставить ваш клип в эфир Дождя! «Правда - это то, что я не могу позволить себе».
 

«Я НЕМО» — проект красноярского музыканта Александра Назарова, успешно гастролирующего по многим городам России.

«Я НЕМО» ведет видеодневник, в котором рассказывает свою историю, как из провинциального гаража музыкант может попадает на столичный стадион.
Александр Назаров о песне «Правда», клип на которую заметил Козырев, говорит, что «...отправной ее точкой послужил рефрен: «Правда — это то, что я не могу позволить себе», который когда-то неожиданно меня посетил. Я уже не помню, при каких обстоятельствах. Просто слова, которые сложились вот в эту фразу, и она очень многое в этой жизни объяснила для меня. На мой взгляд, эта фраза дает какой-то новый угол зрения на вопрос «правды», «честности» и всего, что с этим связано». Об этом музыкант рассуждает в очередной серии видеодневника. 

Александр Назаров исполняет как собственные композиции, так и кавер-версии известных песен, например, «Звезда по имени Солнца» Виктора Цоя, «Жить в твоей голове».  

Сейчас красноярский певец и композитор находится в Москве и готовится к выступлению в Лужниках на фестивале Taste of Moscow—2017. 

Фото со страницы «Я НЕМО» на Facebook

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