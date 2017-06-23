Шоумен Михаил Козырев обещал поставить в эфир «Дождя» клип красноярского музыканта «Я НЕМО»

Михаил Козырев назвал «отличной» песню красноярского музыканта «Я НЕМО». Об этом известный московский шоумен, режиссер и продюсер написал на своей странице в Facebook.



«Всем молодым музыкантам: вот это дебют. Отличная песня, провокация в видео. Все, что я знаю об этой группе, что они из Красноярска. Под опубликованным роликом короткий текст: «Заложники больших и маленьких жизней. Молча смотрите на то, что происходит вокруг. Держитесь за свое. Ни во что не встревайте. Репостите эту запись, если чувствуете, что здесь что-то не так. Это правда!». Ребята, откликнитесь, я хочу поставить ваш клип в эфир Дождя! «Правда - это то, что я не могу позволить себе».



«Я НЕМО» — проект красноярского музыканта Александра Назарова, успешно гастролирующего по многим городам России.



«Я НЕМО» ведет видеодневник, в котором рассказывает свою историю, как из провинциального гаража музыкант может попадает на столичный стадион.

Александр Назаров о песне «Правда», клип на которую заметил Козырев, говорит, что «...отправной ее точкой послужил рефрен: «Правда — это то, что я не могу позволить себе», который когда-то неожиданно меня посетил. Я уже не помню, при каких обстоятельствах. Просто слова, которые сложились вот в эту фразу, и она очень многое в этой жизни объяснила для меня. На мой взгляд, эта фраза дает какой-то новый угол зрения на вопрос «правды», «честности» и всего, что с этим связано». Об этом музыкант рассуждает в очередной серии видеодневника.



Александр Назаров исполняет как собственные композиции, так и кавер-версии известных песен, например, «Звезда по имени Солнца» Виктора Цоя, «Жить в твоей голове».



Сейчас красноярский певец и композитор находится в Москве и готовится к выступлению в Лужниках на фестивале Taste of Moscow—2017.



Фото со страницы «Я НЕМО» на Facebook