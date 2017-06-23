В Красноярске изъяли почти 8 тонн подозрительного фарша

В Красноярске специалисты Россельхознадзора изъяли 7 680 кг фарша из мяса птицы отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что продукция была ввезена из Тверской области с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Оказалось, что дата выработки фарша в ветеринарных сопроводительных документах не соответствует дате выработки на упаковке. В результате продукцию изъяли из оборота и поместили на изолированное хранение.

В Россельхознадзоре отмечали, что фарш не был просроченным. Решение о порядке его дальнейшего использования будет принято после подтверждения безопасности фарша в ветеринарно-санитарном отношении. Конкретные сроки пока неизвестны.