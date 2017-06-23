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В Красноярске заработает родительский патруль

Главная Общество
Красноярск
15:24 23 Июня 2017
общество, красноярск, администрация, родители, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С сентября в Красноярске введут родительские патрули. Осенью мамы и папы начнут дежурить около учебных заведений, следить за детьми, а также контролировать правила перевозки детей в автомобилях. В прошлом году по городу было создано 60 патрулей, в которых принимали участие более 600 родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярска. 

«Для обеспечения безопасности детей в тёмное время суток в учреждениях проводится акция «Засветись», по итогам мероприятия порядка 90% родителей учеников начальных классов приобрели для своих детей светоотражающие элементы, а первоклассники получили светоотражатели в подарок. Часть учреждений даже планируют разработать собственные варианты эмблем со светоотражающими элементами и школьной символикой», — рассказывает руководитель управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова. 

По данным ГИБДД, за пять месяцев 2017 года дети становились участниками ДТП 48 раз. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Отмечается, что в течение учебного года в красноярских школах будут проводиться различные мероприятия, направленные на снижение аварий среди школьников. Так, в для детей и подростков придумали конкурсы, викторины, видеоуроки, а также специальные уголки безопасности.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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