В Красноярском крае 61 выпускник написал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Красноярском крае 61 выпускник сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования. Обязательную дисциплину в регионе сдавали 14 364 человека.

Более 99% участников экзамена справились с итоговой работой по русскому языку. Около 3 тысяч человек (20%) получили свыше 80 баллов за ЕГЭ по данному предмету.

Среди стобалльников — известный красноярский музыкант, лауреат губернаторской стипендии в области гуманитарных наук Филипп Модестов. Молодой человек получил 100 баллов на ЕГЭ уже по двум предметам — русскому языку и литературе. Выпускник школы №10 собирается подавать документы в несколько вузов столицы — Московскую консерваторию и Российскую академию музыки имени Гнесиных.

«В течение 11 лет моей школьной жизни я всегда уделял особое внимание занятиям по русскому языку — учил и повторял правила, всегда с удовольствием писал сочинения, поэтому для меня результат в 100 баллов ожидаем, я рассчитывал на высокую оценку по этому предмету. К ЕГЭ готовился без помощи репетиторов. Дополнительные занятия посещал в школе, в рамках подготовки к ЕГЭ. Считаю, что любой человек может написать госэкзамены на высокий балл, не прибегая к помощи репетиторов, а рассчитывая лишь на свои силы», — рассказал Филипп Модестов.

Отметим, что минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 63 выпускника — менее 0,4% от общего числа участников.

«В этом году сократился процент участников, которые не преодолели минимальный порог установленных баллов в сравнении с прошлым годом. Русский язык является обязательным предметом и влияет на получение аттестата. Однако и у тех, кто не справился с работой в основной период ЕГЭ, будет возможность пересдать экзамен 29 июня при положительной оценке по математике», — отметила министр образования края Светлана Маковская.

В министерстве образования добавили, что, если минимальный порог баллов не преодолен по обоим экзаменам, тогда выпускник не получит аттестат и сможет пересдать ЕГЭ лишь в следующем году.