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В Красноярске впервые выпустят врачей-кибернетиков

Главная Общество
Красноярск
14:20 23 Июня 2017
врачи, специалисты, выпускной, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске этим летом получат дипломы первые в регионе врачи-кибернетики. Всего выпускаются 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Выпускники направления «Медицинская кибернетика» могут работать обычными врачами, сотрудниками НИИ медико-биологического профиля, а также специалистами в области разработки и сопровождения медицинских информационных систем. Кроме того, при наличии опыта и дополнительного образования они могут преподавать в медицинских техникумах и вузах. Помимо этого, выпускники могут работать врачами-статистиками и методистами клинической диагностики сразу после окончания университета и прохождения первичной аккредитации.

К слову, первых врачей-кибернетиков стали готовить в 1973 году на медико-биологическом факультете 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. В 1985 году к обучению приступили и в Томском медицинском институте. Сейчас врачей такой специальности готовят в 9-ти вузах России. В Красноярске подготовкой таких кадров занимается медицинский университет.

В Минздраве отметили, что обучение ведется на стыке медицинских, биологических и технических наук. Это позволяет подготовить специалистов, способных внедрять в здравоохранение современные разработки и создавать новые технологии диагностики и лечения заболеваний.

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