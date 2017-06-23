В Красноярске открылся филиал туристско-информационного центра

На теплоходе «Маяк» на ул. Дубровинского открылся филиал туристско-информационного центра Красноярска. В мэрии города рассказали, что учреждение поможет упросить доступ к информации о туристических услугах и событиях.

Специалисты проконсультируют всех желающих по туристическим направлениям, помогут определиться с местом отдыха и проведут бесплатную пешеходную экскурсию по историческому центру Красноярска. Центр работает по будням с 10 до 20 часов.

«Теплоход «Маяк», на котором функционирует наш туристско-информационный центр, имеет весьма удачное месторасположение — в историческом центре Красноярска, на набережной, в непосредственной близости от достопримечательностей. Отсюда открываются красивейшие виды на Торгашинский хребет, всемирно известный заповедник «Столбы», Коммунальный мост, острова на Енисее», — рассказал директор Красноярского туристско-спортивного центра Василий Грошев.

В мэрии добавили, что летом центр планирует организовать ежедневные аудиотрансляции с палубы теплохода, рассказывающие о работе ТИЦ и анонсирующие городские мероприятия.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска