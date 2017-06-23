Ремонт ул. Карла Маркса и пр. Мира начнется в начале июля

В начале июля начнется ремонт сразу двух центральных улиц Красноярска — пр. Мира и ул. Карла Маркса. Работы планируется вести поквартально и во встречном направлении. Об этом журналистам рассказал глава департамента хозяйства Игорь Титенков.

Контракты с подрядчиками будут подписаны в понедельник, 26 июня, а работы начнутся в конце следующей недели. Известно, что ремонт пойдет во встречном направлении. Работы на пр. Мира начнутся с квартала рядом с ул. Каратанова в направлении центра, а на ул. Карла Маркса – от ул. Вокзальной.

Рабочую документацию по движению на Мира и Маркса, по словам Титенкова, представят во вторник. Завершить капитальный ремонт на этих улицах подрядчики должны осенью.

«Всего на Мира будет 5 участков ремонта, на 3 из них будут вестись работы по устройству ливневой канализации. Ул. Карла Маркса поделена на 6 участков, но движение там будет перекрываться не полностью, по одной половине проезжей части», — рассказал Игорь Титенков.

Напомним, сейчас идет масштабная реконструкция Коммунального моста. Также из-за ремонта ограничено движение по некоторым улицам Красноярска.