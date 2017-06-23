Рекордные объемы выдачи ипотеки в мае связали с ее доступностью

Первая половина 2017 года стала удачной для тех, кто решил покупать недвижимость в ипотеку: российские банки сначала в марте, а затем в мае уменьшили ставки до исторического минимума.

По предварительной оценке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объем выданных ипотечных кредитов за май 2017 года превысил 140 млрд руб. Темпы роста по отношению к маю 2016 года составили 35%. Эти результаты являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России.

Вместе с изменениями процентных ставок, меняются и условия получения ипотечных займов: они становятся более доступными. В Красноярском краевом фонде жилищного строительства, региональном операторе АИЖК, говорят: если раньше ипотечные программы агентства ориентировались, в основном, на социальные категории граждан (молодые семьи, семьи с детьми, семьи работников бюджетной сферы и так далее), то сейчас возможность получения кредита на приобретение жилья по низким процентным ставкам есть практически у каждого.

Помимо знакомых всем ипотечных программ для приобретения готового и строящегося жилья, перекредитования, появляются новые привлекательные предложения. Например, оформить ипотечный кредит с минимальным пакетом документов можно с помощью специальной опции под названием «Легкая ипотека». Она дает возможность получения ипотечного кредита при предоставлении всего двух документов – паспорта гражданина РФ и любого документа на выбор: СНИЛС, водительского удостоверения, удостоверения личности военнослужащего, удостоверения сотрудника федеральных органов власти, военного билета, загранпаспорта.

«Благодаря введению данной опции в действующие программы ипотечного кредитования АИЖК, существенно расширились категории заемщиков, которые теперь могут оформить ипотеку под низкую процентную ставку. С помощью «Легкой ипотеки» ипотечный кредит доступен и тем, кто не может официально подтвердить свою занятость, но имеет потребность в улучшении жилищных условий с помощью ипотеки. Одной из таких категорий являются собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели, для которых оформление ипотечного кредита ранее было проблематичным из-за большого пакета документов и предъявляемых требований к ним», – поясняет Анна Лепешонок, начальник отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства.

Ипотека становится не только доступнее, но и ближе к потенциальным заемщикам. В век технологий вовсе не обязательно подавать заявку лично в офисе: это можно сделать онлайн. Приехать необходимо лишь для подписания документов. Например, в Фонде был успешно реализован принцип «единого окна», который позволяет клиенту подписать все необходимые бумаги (в том числе и договор страхования) в одном месте.

Узнать об условиях ипотечного кредитования по стандартам АИЖК можно на сайте www.krasgilfond.ru и по адресам: ул. 78 Добровольческой бригады, 7, офис «Единый оператор жилья и ипотеки», т. (391) 270-40-51 и 270-40-52 ;

«Единый оператор жилья и ипотеки», т. и ; пр-т Красноярский рабочий, 126, 6 этаж , Красноярский краевой фонд жилищного строительства, т. (391) 265-59-59 . По словам экспертов, даже по самым консервативным оценкам в 2017 году будет выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб., что превысит показатели рекордного 2014-го.