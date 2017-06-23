В Канске приступили к расчистке территорий после майских пожаров

В Канске началась расчистка территорий после природных пожаров, произошедших в городе 24 мая. Об этом рассказывает телеканал «Енисей». Напомним, тогда из-за пожаров всего за 2 дня без крова остались более 100 семей.

Экскаватор работает на месте пожара ежедневно. Он помогает разбирать завалы и остатки сгоревших домов. В настоящее время уже очищена ул. Тихая, впереди еще несколько. Тем временем в местной администрации об уже проделанной работе отчиталась глава города.

«Там работает экскаватор, работает он в светлое время, при прибытии собственника жилья, потому что там у них что-то где-то посажено — где может экскаватор работать, где нельзя и так далее. Это первый вопрос совещания, ситуация понятна, ясна, прозрачна, мы по этому пути двигаемся», — рассказывает глава Канска Надежда Качан.

Отметим, что все нуждающиеся погорельцы находятся сейчас в пунктах временного прибывания, им оказана адресная материальная помощь и выплачены положенные компенсации.

«115 семей получили у нас по 50 тысяч рублей и 3 семьи по 20 тысяч рублей. Что касается единовременной адресной материальной помощи, то по 10 тысяч рублей получили 360 граждан», — сообщает начальник управления социальной защиты населения Канска Владимир Поляков.

Напомним, для погорельцев в Канске достроят 60-квартирный дом. Подрядчик уже определен, объем работ известен. По словам местных властей, остались лишь формальные вопросы. Жилье, согласно распоряжению губернатора, должно быть сдано до в сентябре этого года.