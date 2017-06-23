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В Красноярске начали собирать подписи за отмену платных парковок

Главная Общество
Красноярск
11:49 23 Июня 2017
общество, парковка, красноярск, отмена
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске до конца лета будут собирать подписи за отмену платных парковок в городе. Когда депутаты краевого Заксобрания начнут новый сезон, этот вопрос будет вынесен на обсуждение. Об этом сообщил инициатор законопроекта Сергей Титов. 

Поддержать идею парламентариев можно на самих парковках. Там будут работать активисты, у которых и можно подписать документ. 

Причинами для отмены платных парковок в Красноярске стали многочисленные нарушения со стороны инвестора. Так, количество платных парковочных мест составляет 1464 вместо 1500, установлено 14 камер видеонаблюдения вместо 79. Количество автомобилей с комплексами фотовидеофиксации — 3 вместо 10.

«Кроме того, отсутствуют шлагбаумы на плоскостных парковках, паркоматы не предусматривают возможность оплаты наличными средствами. Отсутствие рычагов воздействия на инвестора также не способствует должному влиянию на повышение безопасности дорожного движения, а также существенно затрагивает интересы населения города», — говорится в документе. 

Отметим, что всего за неоплату парковок было оштрафовано 2390 красноярцев и 41 организация. Сумма штрафов составила более 784 тыс. рублей. Однако большая часть этих денег так и не поступила в бюджет города.

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