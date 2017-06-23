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На Коммунальном мосту вместо экипажей ДПС появились видеофиксаторы

Главная Общество
Красноярск
13:09 23 Июня 2017
мост, красноярск, общество, ремонт, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
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На Коммунальном мосту появились камеры видеофиксации, призванные заменить сотрудников ГИБДД. Специальный комплекс снимает дорогу сразу в двух направлениях. Видеофиксаторы заработали утром 23 июня.

В ГИБДД сообщили, что теперь водители будут получать штрафы за проезд по мосту в автоматическом режиме. Размер наказания не изменился — 1500 рублей. При этом исключения коснутся общественного транспорта, автомобилей спецслужб и машин такси.

Также полицейские добавили, что не все таксисты смогут проехать по мосту. Исключения касаются лишь тех водителей, которые получили нужную лицензию и установили на свои машины «шашечки» с оранжевым фонарем.

При этом красноярские водители не обращают на камеры никакого внимания. По наблюдениям корреспондентов Sibnovosti.ru, по мосту, несмотря на запрет, проезжают все виды транспорта. Так, утром 23 июня в сторону левого берега проехала «Жигули» без знаков такси и без символики спецслужб. В ГИБДД рассказали, что размер наказания в ближайшее время повышать не станут, однако всем нарушителям придут квитанции об оплате штрафа.

Также, по данным Sibnovosti.ru, в работе комплексов имеются недостатки. Камеры не распознают нечитаемые номера (завешанные, в грязи) и объекты, движущиеся скоростью менее 10 км/ч.

Коммунальный мост закрылся на капитальный ремонт 16 июня. Со стороны Предмостной площади заезд разрешен лишь отдельным категориям транспорта. Водителям рекомендуют объезжать место ремонта через Октябрьский и 4 мосты.

Фото: Sibnovosti.ru

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