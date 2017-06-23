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Жители Красноярска жалуются на заросшие газоны и скверы

Главная Общество
Красноярск
11:30 23 Июня 2017
красноярск, город, природа, экология
Источник: Афонтово
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Жители Красноярска жалуются, что некоторые территории города поросли высокой травой. Нестриженую траву горожане замечают во многих скверах и дворах.

По правилам благоустройства, траву на газонах должны косить по мере необходимости, но не менее 2 раз за месяц. Во дворах жилых домов растительность косят, как минимум, дважды за сезон. На многих газонах траву не стригли с апреля, поэтому к лету зарос почти весь город.

«Этим летом еще не стригли. В том году почаще этим занимались. В этом еще не добрались видимо до нас», — рассказывает один из жителей Красноярска.

Добавим, управление зеленого строительства облагораживает территории в скверах, парках и вдоль дорог. Зона ответственности — 6,5 млн кв. метров. Этими работами с раннего утра занимаются порядка 100 человек. Управление информирует, что сейчас город пострижен на треть.

«Есть объекты, которые стригутся гораздо чаще — это центральные улицы, видовые парки, где большое скопление народа, а какие-то периферийные — один раз за сезон стригутся», — говорит агроном управления зеленого строительства Галина Сильванович.

К слову, такие работы обходятся Красноярску в 16 млн рублей. Эта сумма указана без учета покоса во дворах, который оплачивают собственники.

«Если не проводить скашивание травосмесей на газонах, то постепенно эти сорные виды будут вытеснять нужные нам виды и газон будет превращаться в забурьяненную сорняковую растительность, которая представляет большую опасность для населения. В частности, именно пыльца различного рода сорных растений вызывает аллергию», — отмечает заместитель директора института леса по научной работе Александр Пименов.

Отметим, благоустройством дворовых территорий занимается прикрепленная управляющая компания. Если же земля принадлежит городу, то за ней ухаживает муниципалитет.

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