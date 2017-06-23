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Мэрию Красноярска обязали следить за чистотой Абаканской протоки

Главная Общество
Красноярск
09:17 23 Июня 2017
прокуратура, мусор, река
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура обязала власти Красноярска лучше следить за уборкой мусора на дамбе через Абаканскую протоку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На состояние дамбы, которая соединяет о. Отдыха и Пашенный, уже давно жалуются местные жители. Как они сообщают, в этом месте не убирается мусор.

«В ходе осмотра территории дамбы работниками прокуратуры района выявлено скопление отходов производства и потребления: древесные отходы, отходы листвы, полиэтилен, пластиковые бутылки и другие», — говорится в сообщении.

Известно, что обслуживанием данной территории занимается ООО «Воскресенье», с которым городское «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» заключило договор. Качественная уборка была проведена лишь после того, как прокуратура выдала руководителю компании соответствующее предписание. Надзорное ведомство уже направило в департамент горхозяйства требование усилить контроль за эксплуатацией дамбы и территории на Абаканской протоке.

Фото: krasproc.ru

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