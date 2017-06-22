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Отдыхающим в Советском районе напомнили о безопасности на водоемах

Главная Общество
Красноярск
17:06 22 Июня 2017
общество, красноярск, администрация, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Советском районе проводятся мероприятия по профилактике несчастных случаев на воде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска. В жаркую погоду красноярцы выезжают на городские водоемы, в том числе и неприспособленные для отдыха, где не предусмотрены меры безопасности.

По данным администрации, в Советском районе насчитывается 4 пляжа, которые пользуются популярностью у горожан — на о. Татышев, возле моста «777» и два в районе д. Песчанка. Здесь регулярно проводятся профилактические рейды, в ходе которых сотрудники администрации совместно с полицейскими проводят беседы с отдыхающими и вручают им памятки о безопасном поведении на воде. С начала летнего сезона проведено 89 бесед и распространено 310 памяток.

В местах проведения развлекательных мероприятий и фестивалей проводится совместное дежурство сотрудников администрации и спасателей для обеспечения безопасности жителей. На водоеме в обязательном порядке находится спасательная лодка.

«Купание в этих водоемах, как бы сильно этого не хотелось в жару, запрещено. На это есть объективные причины. Среди них и возможность получения различных травм и заболеваний. Большинство горожан об этом просто не задумываются. Именно поэтому специалисты доводят информацию до отдыхающих об опасности купания на запрещенных водоемах», — сказал руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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