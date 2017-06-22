Прокуратура не нашла нарушений на аттракционах в Центральном парке‍

Прокуратура провела проверку на аттракционах Центрального парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Информация о произошедшем там 3 июня инциденте появилась в средствах массовой информации.

В тот день аттракционы для детей были бесплатными и в парке наблюдался настоящий ажиотаж. Посетители стали очевидцами того, как на двух каруселях могли серьезно пострадать дети.

Работники прокуратуры установили, что во время катания на карусели «Капитан Кидд» полуторагодовалый мальчик сам расстегнул удерживающий жилет и упал в чашу с водой. Во втором случае — на «Колесе обозрения» — заблокировалась кабинка из-за того, что дети открыли в ней двери. После блокировки кабины аттракцион остановили, а сотрудники парка вызвали механика, который устранил неполадку.

«В действиях сотрудников ЗАО "Центральный парк" отсутствовали нарушения законодательства, поскольку самими пользователями аттракциона не соблюдены требования п. 5 правил пользования аттракционов, размещенных рядом с ними. Со слов очевидца произошедшего, несовершеннолетние дети, находившиеся на высоте по ходу движения аттракциона неоднократно открывали дверцу пассажирской кабины, в связи с чем администратором было сделано замечание», — говорится в сообщении ведомства.

Аттракционы «Капитан Кидд» и «Колесо обозрения» соответствуют требованиям ГОСТ и прошли необходимые испытания. Однако прокурорская проверка все же нашла нарушения в действиях руководства парка.

«На табличках для посетителей аттракционов «Капитан Кидд», «Колесо обозрения» отсутствовала следующая информация: запрет брать с собой острые, длинные и объемные предметы (трости, зонтики, и пр.), информация об опасности, которую представляют свободно свисающие шарфы и длинные волосы, информация об адресах и телефонах экстренных служб», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Руководство Центрального парка обязали устранить выявленные нарушения.

Фото: krasproc.ru