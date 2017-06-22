Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

Безымянное озеро в д. Минино в Емельяновском районе теперь доступно для посещения всем желающим. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Красноярскому краю.

Оказалось, что местная жительница фактически присвоила водный объект. Она установила 20-метровый забор вдоль береговой линии озера, тем самым присоединив его к своему земельному участку и оградив от посторонних. Недовольные соседи обратились в природоохранную прокуратуру, которая провела проверку исполнения водного законодательства и выявила нарушения. После этого прокурор обратился в суд.

В результате женщину обязали обеспечить свободный доступ к озеру для других жителей. В случае неисполнения решения суда ей пригрозили административной ответственностью, мерами принудительного исполнения и исполнительским сбором в размере 5 тысяч рублей. Прислушавшись к доводам сотрудника службы, женщина не стала сопротивляться закону и исполнила решение суда.