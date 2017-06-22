В «Емельяново» вновь появились прямые рейсы в Баку

С 21 июня в расписании «Емельяново» вновь появились прямые рейсы в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Перелеты в Баку будут осуществляются два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Желающие отправиться в Баку смогут улететь на борту ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100. Рейсы будут выполняться до 25 октября. Перевозку осуществляет компания «ИрАэро». Время вылета из Красноярска — 18:50, время прибытия в Баку – 20:30 местного времени. Время вылета рейса из Баку – 21:30, в Красноярск самолет прибудет в 4:50 местного времени. Отметим, что зимой данные маршруты не выполняются.

Отметим, что загрузка воздушного судна на первый рейс составила 100%.