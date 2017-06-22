22 июня
Красноярск
погода +26 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В «Емельяново» вновь появились прямые рейсы в Баку

Главная Общество
Красноярск
15:43 22 Июня 2017
емельяново, аэропорт, баку, красноярск, перелет, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

С 21 июня в расписании «Емельяново» вновь появились прямые рейсы в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Перелеты в Баку будут осуществляются два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Желающие отправиться в Баку смогут улететь на борту ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100. Рейсы будут выполняться до 25 октября. Перевозку осуществляет компания «ИрАэро». Время вылета из Красноярска — 18:50, время прибытия в Баку – 20:30 местного времени. Время вылета рейса из Баку – 21:30, в Красноярск самолет прибудет в 4:50 местного времени. Отметим, что зимой данные маршруты не выполняются.

Отметим, что загрузка воздушного судна на первый рейс составила 100%. 

К слову, Азербайджан входит в тройку самых популярных мест гастрономического туризма в СНГ. В лидерах также находятся Грузия и Армения.

 
На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Отдыхающим в Советском районе напомнили о безопасности на водоемах

Отдыхающим в Советском районе напомнили о безопасности на водоемах

22 Июня 2017 г.
С начала летнего сезона проведено 89 бесед
Новости Красноярска: Прокуратура не нашла нарушений на аттракционах в Центральном парке‍

Прокуратура не нашла нарушений на аттракционах в Центральном парке‍

22 Июня 2017 г.
3 июня здесь чуть не пострадал полуторагодовалый мальчик
Новости Красноярска: Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

22 Июня 2017 г.
Суд обязал ее обеспечить свободный доступ к озеру для других жителей
Новости Красноярска: В детском саду в Красноярске открылась уличная библиотека

В детском саду в Красноярске открылась уличная библиотека

22 Июня 2017 г.
В фонде библиотеки сейчас насчитывается около 2 тыс. книг
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска рассказали о проведении Дня молодежи

В мэрии Красноярска рассказали о проведении Дня молодежи

22 Июня 2017 г.
Праздник намечен на 24 июня
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре рассказали о разрешенных местах купания под Красноярском

В Роспотребнадзоре рассказали о разрешенных местах купания под Красноярском

22 Июня 2017 г.
Категорически запрещено плавать в Мане
Новости компаний
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
15/06
Водолазы компании «КрасКом» приступили к осмотру технического состояния подводных трубопроводов водозабора о. Нижне-Атамановский
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

«Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

20 Июня 2017 г.
Компания хочет перераспределить работы по графику
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается аномальная жара до +36°C

В Красноярске ожидается аномальная жара до +36°C

19 Июня 2017 г.
Жаркая погода отступит только в конце недели
Новости Красноярска: Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

21 Июня 2017 г.
Отдыхающие вынуждены платить якобы за лежаки и за уборку мусора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.