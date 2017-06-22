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В детском саду в Красноярске открылась уличная библиотека

Главная Общество
Красноярск
15:23 22 Июня 2017
библиотека, книги, детсад, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В детском саду №211 начала свою работу единственная в Красноярске стационарная библиотека при дошкольном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Здесь оборудованы книгохранилище и абонемент, а для детей сделаны специальные книжные стеллажи, которые подходят им по росту.

В этой библиотеке разработана особая система формуляров. К слову, в фонде хранилища сейчас насчитывается около 2 тыс. книг — сказки, познавательная литература, энциклопедии и многое другое. Абонемент представляет собой отдельный стеллаж, читательские билеты групп находятся в специальных карманах. Ребенок самостоятельно вынимает формуляр из книги и кладет его в карман своей группы. Возвращая книгу, ребенку нужно вернуть формуляр обратно в книгу.

Добавим, что читальный зал библиотеки также стал местом проведения литературных мероприятий. Здесь проводятся акции «Подари книгу детскому саду», «Книги просят защиты», «Книге вторую жизнь» и прочие. В учреждении принято проводить литературные викторины, игры-квесты, а также конкурсы чтецов среди детей и взрослых. В библиотеке стоят «Книжные чемоданы», которые содержат в себе наборы художественной литературы, аудиозаписи, игры-задания и всевозможные атрибуты. Чемодан можно взять в группу или на улицу и провести для детей интересное занятие. Также педагоги вместе с воспитанниками делают книги своими руками, а во дворе детского сада функционирует библиотека под открытым небом «Книжный дом», посетить которую могут не только воспитанники, но и их мамы, папы, дедушки и бабушки.

«В красноярских школах и детских садах меняется подход к организации библиотечных пространств. Это не просто книгохранилища, а центр жизни образовательных учреждений, место информационно-методической, культурно-просветительской, социальной, досуговой работы, место формирования культуры общения. Миссия обновленной библиотеки заключается в открытости и свободном доступе к разнообразным информационным ресурсам. Обновленные центры должны стать многофункциональными, когда в одном рабочем пространстве «соседствуют» разные, зачастую непохожие виды деятельности. Особая библиотечная среда уже сейчас создана в более чем 20 общеобразовательных учреждениях города. Особый акцент на развитии библиотечно-информационных центров будет сделан в школах, расположенных на окраинных микроучастках», — рассказывает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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