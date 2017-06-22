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В мэрии Красноярска рассказали о проведении Дня молодежи

Главная Общество
Красноярск
14:50 22 Июня 2017
общество, красноярск, молодежь, праздник, программа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске пройдет большой арт-субботник, посвященный Дню молодежи. Праздник пройдет в субботу, 24 июня. В мэрии города отметили, что арт-формат проведения праздника выбран впервые.

Первая часть мероприятия, которая начнется в 11:00, посвящена благоустройству левобережной набережной. Молодежью будут оформлены все лестничные пролеты, ведущие от верхнего яруса к нижнему, и реконструированы арт-объекты, которые уже расположены на территории. Кроме того, планируется установка новых многофункциональных объектов — эко-лавочки и энергосберегающей беседки.

«В День молодежи мы планируем оформить 8 лестниц вместе с молодыми людьми, которые примут участие в арт-субботнике. Эскизы и трафареты, необходимые для выполнения творческих работ, уже изготовлены. Осталось взять в руки краски, кисти, баллончики с краской и разукрасить набережную в свои любимые цвета! Материалов, необходимых для выполнения творческих работ, хватит всем!

Все лестницы будут оформлены в разных художественных стилях, эскизы уже согласованы с экспертным художественным советом, созданным при управлении молодежной политики. Каждый участник мероприятия получит памятный сувенир и возможность выиграть приятный подарок. Среди призов кофемашины, портативные зарядные устройства и даже самокат для взрослых», — рассказала руководитель управления молодежной политики Марина Егорова.

В 15:00 начинают работу различные локации, творческие мастер-классы, интерактивные игры. Главный девиз мероприятия — «Учимся жить экологично!». На мастер-классах молодых людей научат делать плетеные авоськи, создавать аксессуары и открытки из природных или подручных материалов, а также моделировать предметы гардероба. Часть локаций будет посвящена здоровому питанию.

На площадке под Коммунальным мостом расположится лекционный зал, в рамках работы которого архитекторы расскажут, как при помощи доступных материалов украсить свой дом или территорию. Также на мероприятии будет осуществляться прием пластика и отработанных батареек для дальнейшей переработки.

Помимо познавательных площадок, на мероприятии будет работать детская площадка с настольными играми, контактным театром, аквагримом и сахарной ватой. Детей будут развлекать аниматоры. Гости мероприятия смогут сделать фотографии на многочисленных фотозонах и принять участие в создании гигантской картины с видами Красноярска. Также на набережной расположится ресторанный дворик.

Вечерняя часть Дня молодежи начнется в 19:00 на деревянном спуске к Енисею в районе «белого города», где состоится open-air. Жители города смогут послушать молодежные коллективы города и потанцевать под сеты красноярских DJ. Финальной точкой праздника станет пенная вечеринка.

Уточнить информацию о мероприятии можно на сайте kmforum.ru и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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