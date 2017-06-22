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В Роспотребнадзоре рассказали о разрешенных местах купания под Красноярском

Главная Общество
Красноярск
13:59 22 Июня 2017
проверка, река, озеро, вода, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Озеро Семирадское в Емельяновском районе оказалось самым безопасным для купания. При этом плавать в Мане категорически запрещено. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Согласно проведенному исследованию, в пределах Красноярска в этом году нет ни одного разрешенного для купания места. В Енисее и в озере на острове Татышев вода оказалась небезопасной. В управлении Роспотребнадзора также рассказали, что завершилась проверка еще трех водоемов — реки Мана около моста в пос. Усть-Мана, озера Бархат рядом с пос. Есауловка, а также озера Семирадское.

Безопасным оказалось лишь озеро в Емельяновском районе — исследования показали, что там чистый песок, а вода не содержит никаких опасных для здоровья микроорганизмов. В Мане вода грязная, а в озере Бархат — чистая, однако песок там не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю.

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