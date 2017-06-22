22 июня
Красноярск
погода +26 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярском крае из-за поломки спишут треть камер видеофиксации

Главная Общество
Красноярск
13:45 22 Июня 2017
общество, камеры, красноярск, дороги, управление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор) спишет 47 камер видеофиксации нарушений ПДД из-за их поломки. Всего региону принадлежит 127 подобных приборов.

Пресс-секретарь КрУДора Александр Марков рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru, что на все списываемые приборы уже оформлены соответствующие документы.

«На 1 января 2017 года у края было 127 камер. Все, что было, то нам и передали. Первоначально на списание шло 46 приборов, сейчас их уже 47. На них уже есть все документы, все подтвержденные акты», — заверил Марков.

Также представитель управления пояснил, где находятся остальные видеофиксаторы.

«В состав 12 комплексов входят 27 камер, которые работают на стационарных постах. Еще 35 камер — это передвижные посты. Остальное — фонд ремонта. Если какая-то камера ломается, то замена производится из этого фонда. Также там хранятся вышедшие из строя приборы, на которые еще не оформлены документы», — сказал Марков.

По словам пресс-секретаря КрУДора, по контракту они должны обеспечить работу минимум 11 стационарных постов и 31 «передвижки». При этом установленный план на практике даже перевыполнен — движение контролируют 12 постоянных и 35 мобильных комплексов.

«Есть места дислокации, согласованные с ГИБДД. Передвижная камера может быть убрана, если очаг аварийности снизился. Главное – чтобы работала 31 камера. Она может работать и в Красноярске, и в других городах, и на федеральных трассах. К примеру, вот поработала камера на Дубровинского месяц, другой, третий, а потом взяли и перенесли ее в другое место, потому что аварий стало меньше. Вырос очаг — принято решение вернуть камеру обратно», — подчеркнул Марков.

Напомним, в начале недели КрУДор сообщил об установке новых фоторадаров в районе Емельяново, Козульки, Новоселово, Уяра, Березовки и Дивногорска. Эти комплексы способны фиксировать нарушения скоростного режима и выезд автомобилей на встречную полосу.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Отдыхающим в Советском районе напомнили о безопасности на водоемах

Отдыхающим в Советском районе напомнили о безопасности на водоемах

22 Июня 2017 г.
С начала летнего сезона проведено 89 бесед
Новости Красноярска: Прокуратура не нашла нарушений на аттракционах в Центральном парке‍

Прокуратура не нашла нарушений на аттракционах в Центральном парке‍

22 Июня 2017 г.
3 июня здесь чуть не пострадал полуторагодовалый мальчик
Новости Красноярска: Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

22 Июня 2017 г.
Суд обязал ее обеспечить свободный доступ к озеру для других жителей
Новости Красноярска: В «Емельяново» вновь появились прямые рейсы в Баку

В «Емельяново» вновь появились прямые рейсы в Баку

22 Июня 2017 г.
Перелеты в Азербайджан будут осуществляться два раза в неделю
Новости Красноярска: В детском саду в Красноярске открылась уличная библиотека

В детском саду в Красноярске открылась уличная библиотека

22 Июня 2017 г.
В фонде библиотеки сейчас насчитывается около 2 тыс. книг
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска рассказали о проведении Дня молодежи

В мэрии Красноярска рассказали о проведении Дня молодежи

22 Июня 2017 г.
Праздник намечен на 24 июня
Новости компаний
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
15/06
Водолазы компании «КрасКом» приступили к осмотру технического состояния подводных трубопроводов водозабора о. Нижне-Атамановский
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

«Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

20 Июня 2017 г.
Компания хочет перераспределить работы по графику
Новости Красноярска: В лобовом ДТП в Красноярском крае погиб подросток

В лобовом ДТП в Красноярском крае погиб подросток

18 Июня 2017 г.
Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу
Новости Красноярска: Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

21 Июня 2017 г.
Отдыхающие вынуждены платить якобы за лежаки и за уборку мусора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.