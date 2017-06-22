В Красноярском крае из-за поломки спишут треть камер видеофиксации

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор) спишет 47 камер видеофиксации нарушений ПДД из-за их поломки. Всего региону принадлежит 127 подобных приборов.

Пресс-секретарь КрУДора Александр Марков рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru, что на все списываемые приборы уже оформлены соответствующие документы.

«На 1 января 2017 года у края было 127 камер. Все, что было, то нам и передали. Первоначально на списание шло 46 приборов, сейчас их уже 47. На них уже есть все документы, все подтвержденные акты», — заверил Марков.

Также представитель управления пояснил, где находятся остальные видеофиксаторы.

«В состав 12 комплексов входят 27 камер, которые работают на стационарных постах. Еще 35 камер — это передвижные посты. Остальное — фонд ремонта. Если какая-то камера ломается, то замена производится из этого фонда. Также там хранятся вышедшие из строя приборы, на которые еще не оформлены документы», — сказал Марков.

По словам пресс-секретаря КрУДора, по контракту они должны обеспечить работу минимум 11 стационарных постов и 31 «передвижки». При этом установленный план на практике даже перевыполнен — движение контролируют 12 постоянных и 35 мобильных комплексов.

«Есть места дислокации, согласованные с ГИБДД. Передвижная камера может быть убрана, если очаг аварийности снизился. Главное – чтобы работала 31 камера. Она может работать и в Красноярске, и в других городах, и на федеральных трассах. К примеру, вот поработала камера на Дубровинского месяц, другой, третий, а потом взяли и перенесли ее в другое место, потому что аварий стало меньше. Вырос очаг — принято решение вернуть камеру обратно», — подчеркнул Марков.

Напомним, в начале недели КрУДор сообщил об установке новых фоторадаров в районе Емельяново, Козульки, Новоселово, Уяра, Березовки и Дивногорска. Эти комплексы способны фиксировать нарушения скоростного режима и выезд автомобилей на встречную полосу.