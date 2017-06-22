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В Красноярском крае из-за жары на месяц раньше начался грибной сезон

Главная Общество
Красноярск
12:25 22 Июня 2017
жара, лес, лето, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Грибной сезон в Красноярском крае начался раньше на месяц из-за аномальной жары. Об этом сообщает «Авторитетное радио». Красноярцы публикуют в соцсетях корзины с маслятами и шампиньонами, а житель Лесосибирска похвастался большим урожаем белых грибов.

«Белые грибы идут, когда достаточно хорошо прогреется почва. У нас земля к тому же сохранила влагу с весны, поэтому и возникли условия для роста грибов. Что касается безопасности, то риск отравиться не больше, чем в августе», — считает президент союза заготовителей дикоросов Красноярского края Юрий Рудаков.

При этом дачники этим летом останутся без клубники и земляники. От палящего солнца пыльца на соцветиях высохла, а насекомые потеряли интерес к растениям.

«Удивительно вот, что: раньше во время цветения клубники, очень много было пчел, шмелей и других насекомых. А в этом году из-за высоких температур опыление очень плохое», — говорит председатель Красноярского союза садоводов Валерий Гладчук.

Кроме того, из-за продолжительной теплой осени плодовые деревья не успели подготовиться к зиме, поэтому хорошего урожая яблок, вишни и малины в этом году не ожидается. По данным источника, дачники уже продают жимолость по 200 рублей за литр, а предприниматели торгуют клубникой из Хакасии и Минусинска за 150 рублей за литр, что немного дороже заграничных аналогов.

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