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Участник скандальной драки водителей на ул. Молокова уехал из России

Главная Общество
Красноярск
12:35 22 Июня 2017
красноярск, скандал, общество, гибдд, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Один из водителей автобусов, устроивших драку на ул. Молокова, покинул пределы России. Как выяснилось, у мужчины не было водительских прав российского образца. В ГИБДД добавили, что в отношении второго водителя были составлены протоколы по ряду статей КоАП.

Напомним, скандальный инцидент произошел 19 июня. На кадрах видеозаписи видно, как автобусы едут рядом на двух полосах дороги. Внезапно видео с гонкой прерывается, после чего в кадре появляются двое мужчин, выясняющих отношения с помощью кулаков и нецензурной брани. При этом один из водителей на повышенных тонах объясняет другому, что «ехал нормально».

После драки мужчины стали угрожать оператору, снимавшему драку. Парень в ответ заявил, что напишет жалобу в прокуратуру за оскорбления. После этого оба водителя сели в свои автобусы и уехали.

На следующий день мужчины были уволены со своей работы. В ГИБДД добавили, что участниками конфликта стали водители автобусов №60 и №68.

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