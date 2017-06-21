В Красноярске впервые прошла социальная акция «Растение в каждый дом»

В Красноярске впервые прошла акция «Растение в каждый дом», в рамках которой социальные работники помогли пенсионерам озеленить их дома и приусадебные участки. Мероприятие организовали сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Центрального района.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, специалисты помогли сотне получателей социальных услуг. Соцработники вместе с подопечными посадили деревья, кустарники, цветочную и овощную рассаду.

«Идея провести акцию возникла в начале текущего года, а спустя пару месяцев сотрудники нашего центра начали выращивать рассаду овощей и цветов. Пожилые красноярцы, которые не имеют собственного огорода, получили в подарок от социальных работников красивые цветы в горшочках. Самые активные пенсионеры охотно помогали высаживать рассаду и делились личным опытом ведения хозяйства на дачных участках. Результаты нашей совместной работы будем ждать осенью, уже в виде урожая», — рассказывает директор центра Марина Хайрулина.

В мэрии добавили, что пенсионеры поблагодарили соцработников за заботу, внимание и необычные «живые» подарки.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска