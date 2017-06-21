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В красноярском детсаду детей воспитывают сказками и куклами

Главная Общество
Красноярск
16:40 21 Июня 2017
воспитание, лечение, дети, сказка, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске в детском саду №49 воспитанников «лечат» сказками и куклами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В дошкольном учреждении утро начинается с «оздоровительных процедур». Детей не ведут в медицинский кабинет и не дают таблеток — в роли лекарств выступают сказки и куклы. Сказкотерапия — это методика, с помощью которой можно эффективно и аккуратно воздействовать на психологический мир ребенка и его мировоззрение. Сказки, как и лекарство, можно даже выдавать по рецепту, отмечают в мэрии.

В качестве примера приводятся развивающие сказки, которые позволяют накапливать опыт об окружающем мире и правилах поведения. Также используются медитативные сказки, которые помогают расслабиться и снять напряжение. Кроме того, существуют диагностические сказки, определяющие характер ребенка и его отношение к окружающему миру, и психологические, которые способствуют преодолению страхов и обретению уверенности в себе.

«Сказкотерапия позволяет ребенку «вытащить» из фантастической истории весь ее скрытый потенциал и использовать его во благо. В нашем садике даже стали проводиться индивидуальные консультации, на которых я подсказываю родителям, как с помощью сказки можно понять и скорректировать поведение своего ребенка. Например, ребенок часто не может дословно выразить свои мысли и желания. На почве невысказанности появляются капризы — «не буду есть эту кашу», «не хочу ложиться спать» и другие. Родителей это очень часто раздражает, они начинают упрекать малыша. С помощью сказки можно помочь ребенку посмотреть на себя со стороны»,  — отмечает психолог детского сада №49  Екатерина Лебедева.

Внедрение такой методики уже дало результат. Педагоги отметили, что у детей быстрее развивается моторика и координация движений, они умеют самостоятельно снимать физическое и психическое напряжение. Кроме того, ребятишки стали более работоспособны, могут быстро сосредоточиться, научились преодолевать барьеры в общении, могут в диалоге выразить свои чувства и эмоции.

Данные методики — это часть государственного образовательного стандарта. Согласно новым принципам организации образовательного процесса, инициатива должна исходить от самого ребенка. Авторитаризма и строгих рамок быть не может. Увлекательное занятие, которое интересно дошколятам, не должно прерываться через 10 минут только из-за того что «так положено», отмечают специалисты.

«На сегодняшний момент все красноярские садики перешли на новые образовательные стандарты. Учреждения разработали собственные программы, которые учитывают сложившиеся традиции детского сада и имеющийся опыт работы. В одних учреждениях делают упор на включенность родителей в процесс воспитания детей, для семей проводят мастер-классы, консультации, приглашают на съемки сюжетов для детсадиковского телевидения. В других садах особое внимание уделяют внедрению авторских разработок педагогов, среди них, например, обучение детей чтению по особой методике, использование приемов мнемотехники, изобретательская деятельность, констурирование, игротренинги и многое другое», — рассказывает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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