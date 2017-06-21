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В ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дороге в жару

Главная Общество
Красноярск
14:45 21 Июня 2017
жара, общество, гибдд, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дорогах и возить с собой питьевую воду. Данные приведены пресс-службой ведомства.

Дорожные полицейские напомнили, что палящее солнце негативно влияет на реакцию водителей и может спровоцировать аварию. Из-за высокой температуры появляется расслабленность и притупляется бдительность. Также жара может вызвать обострение различных хронических заболеваний, сильные головные боли и общее ухудшение самочувствия.

В ГИБДД рекомендовали при малейшем недомогании незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться и при необходимости принять лекарства. При этом водителю не стоит ехать дальше, если его состояние не улучшится. Также полицейские посоветовали возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, пополнить аптечку и стараться не ездить на большие расстояния в жаркие часы. В случае проблем со здоровьем водителям и пассажирам необходимо обращаться за помощью к врачам.

Аномально жаркая погода держится в Красноярском крае уже несколько дней. Столбик термометра не опускается ниже отметки в +30 градусов.

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